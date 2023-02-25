Американский полковник призвал прислушаться к Путину

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал прислушаться к Путину во избежание ядерной войны

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы. Об этом он заявил в интервью Judging Freedom, видео доступно на YouTube.

Полковник подчеркнул, что после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений необходимо не допустить дальнейшей эскалации. «Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», — отметил Макгрегор, указав, что Россия и Соединенные Штаты обладают достаточной мощью для уничтожения планеты.

По его словам, у Путина есть множество подтверждений тому, что Вашингтон предал Москву. «Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он [Владимир Путин] дал это четко понять», — добавил Макгрегор.