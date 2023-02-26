Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 26 февраля 2023Россия

Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин выросло до 41

В ГИБДД заявили, что в ДТП на российской трассе М-11 попал 41 автомобиль

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Число автомобилей, попавших в массовую аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Как утверждает ведомство, на данный момент известно о 14 пострадавших, из которых один взрослый и четыре ребенка госпитализированы с сотрясением мозга. Еще девять пострадавших отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что в результате массовой аварии один человек погиб. Утверждается, что инцидент спровоцировало столкновение двух грузовых машин. Причиной ДТП стало ухудшение погодных условий в Маловишерском районе. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада.

В настоящее время на участке пути из Санкт-Петербурга в Москву образовалась пробка, поэтому движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США причиной пандемии COVID-19 назвали утечку из лаборатории
Nokia представила новый логотип
Ревнивый москвич избил тренера своей жены и попал на видео
В Белом доме высказались об отправке истребителей Украине
Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин выросло до 41
Военкор заявил о докладе Зеленскому об окружении Артемовска российскими войсками
Еще в одном российском городе устроили облаву на подростков из «ЧВК Редан»
Глава СПЧ отреагировал на санкции ЕС против членов совета
Российские летчики сбросили бомбы на позиции ВСУ и попали на видео
Россиянка заявила о смерти ребенка в роддоме при перерезании пуповины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.