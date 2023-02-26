Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин выросло до 41

В ГИБДД заявили, что в ДТП на российской трассе М-11 попал 41 автомобиль

Число автомобилей, попавших в массовую аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Как утверждает ведомство, на данный момент известно о 14 пострадавших, из которых один взрослый и четыре ребенка госпитализированы с сотрясением мозга. Еще девять пострадавших отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что в результате массовой аварии один человек погиб. Утверждается, что инцидент спровоцировало столкновение двух грузовых машин. Причиной ДТП стало ухудшение погодных условий в Маловишерском районе. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада.

В настоящее время на участке пути из Санкт-Петербурга в Москву образовалась пробка, поэтому движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.