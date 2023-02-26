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17:21, 26 февраля 2023Наука и техника

Nokia представила новый логотип

Финская корпорация Nokia представила новый логотип и озвучила дальнейшую стратегию

Изображение: Nokia

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia в воскресенье, 26 февраля, представила новый логотип и объявила о дальнейшей стратегии. Об этом сообщается на сайте компании.

Президент Nokia Пекка Лундмарк отметил, что корпорация стремится повышать производительность, устойчивость и доступность. «Мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком», — сказал он.

Теперь отличительный знак компании состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia. Подчеркивается, что узнаваемый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов.

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение», — резюмируется в сообщении финской корпорации.

В декабре 2022 года сообщалось, что Nokia получила экспортную лицензию для поставок оборудования в Россию. Речь шла не о поставках оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет. После этого Nokia в течение года планируют ликвидировать все свои российские юрлица и уйти из России.

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Анна Щербакова
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