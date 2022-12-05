Nokia получила разрешение на поставки оборудования в Россию

Глава «МегаФона»: Nokia получила экспортную лицензию для поставок оборудования в Россию

Финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, заявил РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан. По его информации, «одно удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения».

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства», — пояснил он. О том, что производитель телекоммуникационного оборудования попросил у США и Финляндии разрешения для поставок в Россию стало известно 8 ноября.

Такие лицензии поставщики должны получать в рамках введенных против России санкций. Речь шла не о поставках оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет. После этого Nokia в течение года планируют ликвидировать все свои российские юрлица и уйти из России.

Компания к концу года намерена свернуть большую часть российского бизнеса. Nokia уже списала около 100 миллионов долларов.