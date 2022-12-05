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08:10, 5 декабря 2022Экономика

Nokia получила разрешение на поставки оборудования в Россию

Глава «МегаФона»: Nokia получила экспортную лицензию для поставок оборудования в Россию

Фото: Albert Gea / Reuters

Финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, заявил РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан. По его информации, «одно удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения».

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства», — пояснил он. О том, что производитель телекоммуникационного оборудования попросил у США и Финляндии разрешения для поставок в Россию стало известно 8 ноября.

Такие лицензии поставщики должны получать в рамках введенных против России санкций. Речь шла не о поставках оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет. После этого Nokia в течение года планируют ликвидировать все свои российские юрлица и уйти из России.

Компания к концу года намерена свернуть большую часть российского бизнеса. Nokia уже списала около 100 миллионов долларов.

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Платон Щукин
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