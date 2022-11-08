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09:18, 8 ноября 2022Экономика

Nokia попросила разрешения на поставки в Россию

РБК: Nokia попросила разрешения у США и Финляндии на поставки оборудования в Россию

Фото: Emmi Korhonen / Reuters

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia попросил у США и Финляндии разрешения для поставок в Россию. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, речь идет о выполнении ранее заключенных контрактов.

Такие лицензии поставщики должны получать в рамках введенных против России санкций. «Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети», — рассказал один из источников и добавил, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Кроме того, юридически местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Предполагается, что на это может уйти примерно год после получения экспортных лицензий.

Крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Huawei, Cisco и другие, приостановили поставку продукции в Россию. В августе стало известно, что Nokia к концу года намерена свернуть большую часть российского бизнеса. Компания уже списала около 100 миллионов долларов.

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Платон Щукин
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