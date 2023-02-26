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18:22, 26 февраля 2023Бывший СССР

Министр обороны Эстонии посетил Киев

Глава Минобороны Украины Резников: министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев. О его визите в столицу Украины сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев», — написал Резников.

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По словам Резникова, помощь Эстонии Украине превысила один процент ВВП. Министр обороны Украины отметил, что в рамках программы «Рамштайн» страна получила от Эстонии гаубицы, полевые госпитали и другую помощь.

Ранее стало известно, что именно Резников попросил у Деда Мороза на Новый год. Глава украинского Минобороны попросил прислать истребители для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Вера Владзиевская
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