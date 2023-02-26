Министр обороны Эстонии посетил Киев
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев. О его визите в столицу Украины сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев», — написал Резников.
По словам Резникова, помощь Эстонии Украине превысила один процент ВВП. Министр обороны Украины отметил, что в рамках программы «Рамштайн» страна получила от Эстонии гаубицы, полевые госпитали и другую помощь.
Ранее стало известно, что именно Резников попросил у Деда Мороза на Новый год. Глава украинского Минобороны попросил прислать истребители для Вооруженных сил Украины (ВСУ).