Министр обороны Эстонии посетил Киев

Глава Минобороны Украины Резников: министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Киев. О его визите в столицу Украины сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев», — написал Резников.

По словам Резникова, помощь Эстонии Украине превысила один процент ВВП. Министр обороны Украины отметил, что в рамках программы «Рамштайн» страна получила от Эстонии гаубицы, полевые госпитали и другую помощь.

Ранее стало известно, что именно Резников попросил у Деда Мороза на Новый год. Глава украинского Минобороны попросил прислать истребители для Вооруженных сил Украины (ВСУ).