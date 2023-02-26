Офицер раскритиковал генералов США за опасное заблуждение о России

Подполковник США Дэвис заявил об угрозе ядерной войны из-за советов отставных генералов

Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 19fortyfive раскритиковал генералов США за опасное заблуждение о России.

По мнению офицера США, привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией конфликта России и Украины вплоть до ядерной катастрофы. «Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясенная поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией, или, что еще хуже, развернуть ядерную войну», — заявил Дэвис.

Он считает, что бывшие военные, давая советы, не могут грамотно оценить риски. Подполковник привел несколько примеров «катастрофически неверных» прогнозов, однако, полагает Дэвис, американская военная элита упускает из вида множество фактов, которые ставят под сомнение победу Киева. Так, поставка обещанных НАТО оружия и техники начнет прибывать на Украину только частями в течение нескольких лет, а размеры поддержки на словах часто оказываются значительнее, чем на деле.

Как заметил офицер, большинство американских генералов в отставке убеждены, что имеют дело с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи или Башаром Асадом. Однако президент России Владимир Путин не относится к этой категории уже потому, что является лидером ядерной державы, заключил Дэвис.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о завершении кризиса на Украине. Он считает, что «единственным способом достичь мира» является дальнейшая поставка вооружений Киеву. «Вероятно, этот конфликт закончится за столом переговоров, но, чтобы это произошло, (...) это зависит от ситуации на поле боя», — сказал он.

