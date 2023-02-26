Путин допустил участие стран НАТО в дискуссии по ДСНВ

Путин заявил, что Россия не имеет возражений против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ

Россия не имеет возражений против участия стран НАТО в дискуссии по теме Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России.

Путин допустил, что заявление НАТО последовало с подачи США. «Те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления — мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты», — напомнил Путин в интервью.