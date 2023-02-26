Россиянка заявила о смерти ребенка в роддоме при перерезании пуповины

Жительница Новосибирска заявила о смерти ребенка в роддоме при перерезании пуповины

Жительница Новосибирска заявила, что ее ребенок умер в роддоме. Россиянка отметила, что он дышал, пока ему не перерезали пуповину, передает портал Ngs.Ru.

По словам женщины, медики скорой помощи приехали 3 февраля, тогда у нее схватки были по 15 минут. Врачи в больнице осмотрели пациентку и приняли решение делать экстренное кесарево сечение.

«Родила малыша весом 3480. Ребенок заплакал, дышал, пока пуповину не отрезали, потом дышать перестал. Доктора детского отделения делали все, что могли, но у ребенка оборвались оба легких», — пояснила россиянка.

Ребенок женщины скончался 5 февраля. Специалисты провели диагностику крови, мочи, слюны, однако серьезной причины смерти малыша не выявили. Матери предложили провести генное обследование. Но затем сами медики отказались от идеи, пояснив, что за это им якобы грозит уголовное наказание.

Пострадавшая уже направила запросы в следственный комитет и новосибирскую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге грудной ребенок скончался на 25-й день жизни. По факту происшествия была организована проверка.