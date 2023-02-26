Российские летчики сбросили бомбы на позиции ВСУ и попали на видео

Российские летчики сбросили авиационные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке

Российские летчики сбросили авиационные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ, которые были частью эшелонированной линии обороны на одной из высот Авдеевки в ДНР, и попали на видео. Запись публикует РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на задание вылетели два российских «Грача». На кадрах, представленных военными, видно, как вдалеке разрываются бомбы, виден столб дыма.