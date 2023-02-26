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16:44, 26 февраля 2023Россия

Российские летчики сбросили бомбы на позиции ВСУ и попали на видео

Российские летчики сбросили авиационные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке

Российские летчики сбросили авиационные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ, которые были частью эшелонированной линии обороны на одной из высот Авдеевки в ДНР, и попали на видео. Запись публикует РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на задание вылетели два российских «Грача». На кадрах, представленных военными, видно, как вдалеке разрываются бомбы, виден столб дыма.

Варвара Кошечкина
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