Россиянка представлялась полковником ФСБ и обманула банк на миллионы рублей

Baza: жена военного, представляясь полковником ФСБ, совершила аферы на миллионы рублей

Жена российского военного на протяжении нескольких месяцев, представляясь полковником ФСБ, совершала аферы на миллионы рублей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Сначала россиянка вместе с супругом-прапорщиком придумала быстрый способ погашения военной ипотеки. Они нашли человека, который согласился дать им взаймы деньги под залог самой квартиры. В обход законодательства пара передала одолженные 2,9 миллиона в банк. В тот же день женщина вернулась в офис банковской организации, отменила операцию и забрала все денежные средства. Компания, пришедшая на помощь, пыталась отыскать супругов, однако это было безуспешно.

Позже жена прапорщика, действуя под именем полковника ФСБ, предложила новому знакомому за вознаграждение в 90 тысяч рублей устроиться в Росгвардию. Получив гонорар, она перестала выходить на связь, утверждает Baza.

Уже с супругом россиянка обманула по аналогичной схеме другого мужчину. С него они потребовали 3,5 миллиона рублей, но тот успел заявить в полицию, и пару поймали. При этом, находясь в СИЗО, жена военного выманила деньги у «смотрящей» за крылом. После этого россиянку выпустили, изменив ей меру пресечения на запрет определенных действий. Супруг женщины на допросах уверял, что она заставляла его идти на аферы.

1 февраля сообщалось, что в Якутии бывшему бухгалтеру отдела полиции дали четыре года колонии за хищение 16 миллионов рублей.