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12:21, 26 февраля 2023Россия

В Госдуме рассказали о вступающих в силу с марта законах

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу в России с марта

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

В России с 1 марта вступают в силу ряд законов. Об этом напомнил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментарии по теме он опубликовал в Telegram-канале.

Спикер нижней палаты российского парламента пояснил, что с 1 марта жители новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей — будут обеспечены мерами социальной поддержки, а именно бесплатной медпомощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами.

Кроме того, рассказал Володин, в марте в Москве, Белгородской и Московской областях стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. «Это сделает легче жизнь маломобильных граждан», — предположил он.

Также начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. «Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», — призвал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в марте в России повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.

В январе Володин поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента внести предложения о возможном запрете вейпов. Спикер рекомендовал депутатам изучить вопросы по данной теме в приоритетном порядке.

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Анна Щербакова
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