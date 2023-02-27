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18:58, 27 февраля 2023Мир

США заявили о готовности принять российские инспекции по ДСНВ

Госдеп: США готовы принимать российские инспекции по ДСНВ, если Москва возобновит участие
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Staff Sgt. J.T. Armstrong / U.S. Air Force / AP

Вашингтон готов принимать российские инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), если Москва возобновит участие в сделке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп США.

Как заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, США выполняют условия договора, а все претензии России в этой сфере легко устранимыми.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Виктория Кондратьева
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