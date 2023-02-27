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14:38, 27 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили 250 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 250 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении. Кроме живой силы противник понес потери и в военной технике — было уничтожено два танка, четыре бронированные машины, гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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Также по словам спикера МО, огнем артиллерии был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе городе Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

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Марк Леонов
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