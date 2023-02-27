Российские войска уничтожили 250 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 250 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении. Кроме живой силы противник понес потери и в военной технике — было уничтожено два танка, четыре бронированные машины, гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также по словам спикера МО, огнем артиллерии был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе городе Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.