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09:21, 27 февраля 2023Россия

Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30

Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гаубицы Д-30. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На публикуемых кадрах артиллеристы заряжают гаубицу и ведут огонь по переданным разведчиками координатам. Отмечается, что корректировка огня по ВСУ велась с беспилотника.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара по опорному пункту было уничтожено до 20 солдат противника.

Ранее Министерство обороны показало уничтожение разведчиками диверсионно-разведывательной группы ВСУ в южном секторе зоны спецоперации.

Марк Леонов
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