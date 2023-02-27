Немецкие военные заявили о низкой боевой готовности танков Leopard

Глава союза военнослужащих ФРГ Вюстнер заявил о готовности 30% танков Leopard к бою

Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер оценил, какое число немецких танков Leopard пригодны для применения в бою. Об этом он высказался в беседе с газетой Bild am Sonntag.

Вюстнер заявил о низкой боевой готовности танков Leopard и подчеркнул, что можно использовать только 30 процентов из них. По его словам, немецкие военные планируют заказать замену 18 машинам Leopard 2, которые Берлин передаст Киеву.

При этом Вюстнер дал отрицательный ответ на вопрос о боеспособности Вооруженных сил ФРГ. «Бундесвер уже не был таковым в начале войны на Украине», — подчеркнул он. По словам военного, из-за помощи Украине у Германии появились «дополнительные пробелы». Поэтому он усомнился в способности Берлина выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

Кроме того, Вюстнер прокомментировал спецоперацию на Украине и подчеркнул, что наивно думать о ее окончании в этом году. «Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о нехватке военной помощи. Шольц назвал заявление украинского лидера смешным и добавил, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».