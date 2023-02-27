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01:37, 27 февраля 2023Мир

Немецкие военные заявили о низкой боевой готовности танков Leopard

Глава союза военнослужащих ФРГ Вюстнер заявил о готовности 30% танков Leopard к бою

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер оценил, какое число немецких танков Leopard пригодны для применения в бою. Об этом он высказался в беседе с газетой Bild am Sonntag.

Вюстнер заявил о низкой боевой готовности танков Leopard и подчеркнул, что можно использовать только 30 процентов из них. По его словам, немецкие военные планируют заказать замену 18 машинам Leopard 2, которые Берлин передаст Киеву.

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При этом Вюстнер дал отрицательный ответ на вопрос о боеспособности Вооруженных сил ФРГ. «Бундесвер уже не был таковым в начале войны на Украине», — подчеркнул он. По словам военного, из-за помощи Украине у Германии появились «дополнительные пробелы». Поэтому он усомнился в способности Берлина выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

Кроме того, Вюстнер прокомментировал спецоперацию на Украине и подчеркнул, что наивно думать о ее окончании в этом году. «Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о нехватке военной помощи. Шольц назвал заявление украинского лидера смешным и добавил, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

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Марина Совина
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