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17:36, 27 февраля 2023Мир

Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран

SCMP: Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

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Глеб Бажуткин
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