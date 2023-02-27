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16:58, 27 февраля 2023Экономика

В России вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

В России с 1 марта повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В России вырастут акцизы на сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов, следует из закона, подписанного президентом страны Владимиром Путиным в конце января. Он вступит в силу с 1 марта.

Документ предполагает, что на сигареты и папиросы ставка повышается на 2 процента — до 2063 рублей за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук по сравнению с 3467 рублями ранее.

На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз будет повышен на 11 процентов, с 18 рублей за миллилитр до 20. На табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, акциз возрастает также почти на 11 процентов. Ставка теперь находится на уровне 8669 рублей за килограмм (ранее показатель составлял 7839 рублей).

Нынешнее повышение станет внеплановым, до того акциз уже поднимали 1 января. Закон предусматривает и дальнейшее увеличение ставок в 2024 и 2025 годах. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, он предполагает «установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции, направляемых в федеральный бюджет».

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Платон Щукин
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