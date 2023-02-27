В Белоруссии решили запустить серийное производство беспилотников

Госкомвоенпром Белоруссии решил запустить серийный выпуск отечественных беспилотников

В Белоруссии решили модернизировать отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и запустить их серийное производство. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, передает БЕЛТА.

Пантус заявил, что во взаимодействии с Минобороны Белоруссии были определены типы беспилотников, которые будут производиться в республике. «По отдельным типам работа не будет организована с учетом того, что экономически это нецелесообразно», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал производство современных ударных беспилотников в стране, отметив, что оно все еще находится на достаточно низком уровне.