Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

Лукашенко раскритиковал производство современных ударных беспилотников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал производство современных ударных беспилотников в стране, заявив, что оно все еще находится на низком уровне. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко напомнил, что в октябре 2022 года посетил полигон Обуз-Лесновский, где были представлены разработки белорусского военпрома, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали возможности дронов. «Но должен сказать — это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Белоруссия уделяет большое внимание средствам радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия, несмотря на санкции, вместе могут производить любые типы вооружения в любом количестве. Кроме того, Минск может позволить себе экспортировать свою продукцию в 57 стран мира.