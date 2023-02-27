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12:14, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

Лукашенко раскритиковал производство современных ударных беспилотников в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал производство современных ударных беспилотников в стране, заявив, что оно все еще находится на низком уровне. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко напомнил, что в октябре 2022 года посетил полигон Обуз-Лесновский, где были представлены разработки белорусского военпрома, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали возможности дронов. «Но должен сказать — это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Белоруссия уделяет большое внимание средствам радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия, несмотря на санкции, вместе могут производить любые типы вооружения в любом количестве. Кроме того, Минск может позволить себе экспортировать свою продукцию в 57 стран мира.

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Алевтина Запольская
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