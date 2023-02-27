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12:07, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко указал на возможность Белоруссии и России производить любой тип оружия

Лукашенко: Белоруссия вместе с Россией может производить любые типы вооружений

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции Минск вместе с Москвой может производить любые типы вооружения в достаточном количестве. Слова главы государства приводит «СБ. Беларусь сегодня».

«Это связано с тем, что все, что нам надо, (я имею в виду оружие, железо), мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего — хвала тем, кто сохранил производства, доставшиеся нам от Советского Союза. Таким образом, вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия также может себе позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира. Страна успешно разрабатывает современные образцы вооружения, а также осваивает новые востребованные направления, в частности реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, белорусский лидер указал на то, что мероприятия по оснащению Вооруженных сил страны в сотрудничестве с Россией проходят успешно. Он напомнил, что российская сторона поставила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400 для оснащения белорусской части Региональной группировки войск.

Ранее Лукашенко прокомментировал нападки и провокации против своей страны и России на международных площадках. Он призвал игнорировать выпады противников и «идти своим путем».

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Варвара Кошечкина
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