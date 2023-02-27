Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 27 февраля 2023Силовые структуры

В доме россиянина и хозпостройке под Херсоном нашли тайники с боеприпасами

Под Херсоном в доме и заброшенной хозпостройке полиция нашла тайники с боеприпасами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Херсонской области полицейские нашли два тайника с боеприпасами. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В хозпостройке заброшенного дома в селе Новонатальевка были обнаружены 20 стартовых пороховых зарядов и 18 выстрелов к кумулятивным противотанковым гранатам. Также в полицию поступило сообщение о незаконном хранении 42-летним жителем села Крынки минометного вышибного заряда и антенны от переносной армейской радиостанции. Боеприпасы изъяли, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полиция обнаружила три схрона с оружием в подвале, овраге и санатории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
«Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для Германии
В Запорожской области спецслужбы ликвидировали 20 сетей СБУ с начала СВО
Хористка Мариинки получила травму головы во время спектакля
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов
Москва заняла последнее место по строящимся «однушкам»
Лукашенко призвал силовиков реагировать на малейшую агрессию на границе
Названы причины подорожания красной икры в России
В России объяснили закрытие торгового представительства Казахстана
Российские войска ударили по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.