В доме россиянина и хозпостройке под Херсоном нашли тайники с боеприпасами

Под Херсоном в доме и заброшенной хозпостройке полиция нашла тайники с боеприпасами

В Херсонской области полицейские нашли два тайника с боеприпасами. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В хозпостройке заброшенного дома в селе Новонатальевка были обнаружены 20 стартовых пороховых зарядов и 18 выстрелов к кумулятивным противотанковым гранатам. Также в полицию поступило сообщение о незаконном хранении 42-летним жителем села Крынки минометного вышибного заряда и антенны от переносной армейской радиостанции. Боеприпасы изъяли, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полиция обнаружила три схрона с оружием в подвале, овраге и санатории.