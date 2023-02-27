Названа стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую «однушку» в Москве можно снять за 25 тыс. руб. в месяц

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Старой Москве можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Такую стоимость назвали специалисты компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

С таким бюджетом можно заселиться в жилье площадью 38 квадратных метров в 20 минутах пешком от станции метро «Перово». Отмечается, что в ухоженной квартире есть вся необходимая мебель и техника. При этом собственник разрешает разделить страховой депозит на два месяца.

Второе место занимает лот за 26 тысяч рублей в месяц. Речь идет о студии площадью 10 «квадратов» на последнем этаже панельной девятиэтажки в районе Западное Дегунино. Жилье оборудовано всем необходимым — внутри есть кухонный гарнитур, индукционная плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, современный раскладной диван и шкаф.

На третьей строчке оказался вариант за 27 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра в районе Восточное Измайлово. Арендодатель уточняет, что в жилье недавно проведен косметический ремонт, есть мебель и бытовая техника.

В топ-пять также вошли «однушка» площадью 42 квадратных метра в Зябликове за 28 тысяч рублей месяц и «однушка» площадью 32 квадратных метра в Кузьминках за 29 тысяч рублей в месяц. В обеих квартирах есть мебель и необходимая для проживания техника.

Ранее эксперты выяснили, что сильнее всего за год аренда жилья подорожала в Ростове-на-Дону — в среднем на 33 процента, до 20 тысяч рублей в месяц. Второе место по росту показателя занял Воронеж — там квартиры подорожали в среднем на 25 процентов, до 15 тысяч рублей в месяц. Третье место поделили Волгоград и Челябинск с повышением цен на 16,7 процента, до 14 тысяч рублей в месяц.