Умер 66-летний старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе

На 67-м году жизни умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе, живший на улице

На 67-м году жизни умер старший брат американской певицы Мадонны Энтони Джерард Чикконе. Об этом сообщил муж сестры исполнительницы Джо Генри в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает TMZ.

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул этот земной мир. Я знал его с 15 лет. Энтони был сложным персонажем. Мы запутались в мгновениях, как это могут настоящие братья. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда хотел продемонстрировать», — сообщил Генри.

О причинах смерти родственника звезды не сообщается. По данным портала, Чикконе жил на улице, под мостом, и страдал от алкогольной зависимости. Брат Мадонны выступал с критикой в адрес своей семьи и обвинял близких в том, что они не помогали ему. Сообщается, что с исполнительницей Чикконе не поддерживал связь и не обращался за поддержкой.

«Я ноль в их глазах — не человек. Я позор. Если бы я замерз до смерти, моя семья, вероятно, не знала бы об этом», — рассказывал родственник певицы.

В 2017 году брат Мадонны вернулся домой после семи лет бомжевания и запоя, однако позже вновь оказался на улице.