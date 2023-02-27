Названо условие для военной поддержки России Китаем

Эксперты: КНР может начать поставлять России оружие, если та окажется в кризисной ситуации

Китай может начать поставлять России оружие лишь в случае, если та окажется в кризисной ситуации на поле боя. Такое условие для военной поддержки Москвы в беседе РИА Новости назвали южнокорейские эксперты.

«На прямое вмешательство Китай пойдет только в том случае, если российская армия начнет откатываться из Донбасса, и боевые действия начнут подходить к изначальной российской границе. До этих пор в поставках Пекином летальных вооружений вряд ли есть необходимость», — считает директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын.

Вероятность официальной военной поддержки Москвы Пекином невелика, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. По его мнению, КНР не пойдет на этот шаг, чтобы не создавать ситуацию противостояния России с Китаем против Запада с США.

«Если только не наступит ситуация, в которой Россия терпит катастрофическое поражение на линии фронта, Китай по-прежнему будет действовать с осторожностью», — убежден эксперт.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае поставки вооружения Москве Пекин ждет агрессивная реакция Киева. Какие меры могут быть предприняты в такой ситуации, политик не уточнил.