В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России

Михаил Подоляк пригрозил КНР агрессивной реакцией в случае поставки военной техники России

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в ответ на возможную поставку военной техники России. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, Украина будет агрессивно реагировать, если какая-либо страна «начинает передавать России технику».

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол сообщал о наличии у Китая планов относительно передачи России сотни беспилотников. До этого о переговорах Москвы и Пекина насчет поставок дронов-камикадзе писало немецкое издание Spiegel.