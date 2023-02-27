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17:48, 27 февраля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России

Михаил Подоляк пригрозил КНР агрессивной реакцией в случае поставки военной техники России

Фото: China Daily / Reuters

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в ответ на возможную поставку военной техники России. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, Украина будет агрессивно реагировать, если какая-либо страна «начинает передавать России технику».

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол сообщал о наличии у Китая планов относительно передачи России сотни беспилотников. До этого о переговорах Москвы и Пекина насчет поставок дронов-камикадзе писало немецкое издание Spiegel.

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Алевтина Запольская
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