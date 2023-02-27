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00:19, 27 февраля 2023Россия

Медведев назвал существование России вопросом для всей цивилизации

Медведев заявил, что вопрос о существовании России разрешится не на украинском фронте

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Известий» рассказал, что в том случае, если однажды всерьез встанет вопрос о существовании России, то он встанет вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации», — заявил он, отметив, что в этом вопросе не может быть каких-либо двусмысленностей.

По его словам, необходимость начала специальной военной операции (СВО) на Украине была вызвана истерикой западных государств и их желанием растерзать Россию. Медведев напомнил, что, согласно истории, когда рушатся империи, они «хоронят под своими обломками полмира, а то и больше».

Ранее Медведев заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, накачивая Украину оружием и препятствуя мирным переговорам, отметив, что Москва этого не допустит.

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Марина Совина
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