Парикмахер раскрыла привлекающий внимание мужчин цвет волос

Парикмахер Сара arahelizxbeth заявила, что рыжий цвет волос привлекает внимание мужчин

Канадский парикмахер Сара (фамилия неизвестна) раскрыла цвет волос, с помощью которого можно привлечь внимание мужчин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Стилист с никнеймом arahelizxbeth рассказала, что на протяжении многих лет часто окрашивала свои пряди. Так, она заметила, что когда была блондинкой, то, в основном, встречалась с высокомерными мужчинами. Однако, когда девушка перекрасилась в брюнетку, то интерес со стороны противоположного пола начал постепенно пропадать. В случаях окрашивания в более яркие оттенки, мужчины и вовсе перестали на нее смотреть, отметила Сара.

По ее словам, все изменилось, когда она решила перекраситься в рыжий. «Я встретила любовь всей своей жизни с рыжими волосами», — заявила она в ролике, который набрал более 2,3 миллиона просмотров.

Некоторые подписчики начали делиться своими теориями в комментариях под видео. «Я согласна на все 100 процентов. Никто никогда не верит мне, когда говорю, что люди относятся к тебе по-разному в зависимости от цвета волос», «Когда я была блондинкой, со мной очень плохо обращались», «Мои волосы тоже были разноцветными и люди всегда игнорировали меня», — высказывались они.

В июне 2022 года российский стилист Роман Белоснежный назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду. По словам специалиста, в данный список входят предметы гардероба, которые подчеркивают важные фокусные точки — бедра, талию и грудь. Так, среди вещей, привлекающих внимание противоположного пола, оказались корсеты, облегающие юбки-карандаши, а также вещи с открытой спиной и кроп-топы.