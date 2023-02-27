Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 27 февраля 2023Забота о себе

Врач назвала идеальное время для зачатия

Гинеколог Аветисян назвала середину менструального цикла идеальным временем для зачатия

Фото: zelle duda / Unsplash

Середина менструального цикла, когда происходит овуляция, является идеальным временем для зачатия. Способы точно определить его в беседе с «Ленте.ру» назвала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Лусине Аветисян.

Врач отметила, что женщины с менструальным циклом из 24-38 дней имеют регулярную овуляцию. И ее можно «поймать» в промежутке с 10-го по 16-й день цикла (дни считают с первого дня менструации).

12-24часа

жизнеспособна яйцеклетка после овуляции

Проще всего отследить овуляцию по выделениям из влагалища. В этот период меняется консистенция и количество цервикальной слизи. При начале овуляции и готовности женщины к зачатию слизь становится похожей на сырой белок яйца.

Простой и удобный способ определения овуляции — тест, который можно купить в аптеке. Он показывает пик лютенезирующего гормона, который способствует разрыву фолликула для выхода яйцеклетки. Тест нужно делать с 10-го дня цикла и через день (в упаковке пять тестов)

Лусине Аветисянгинеколог
Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Самым точным методом определения овуляции является фолликулометрия, говорит врач. Ее выполняют при помощи УЗИ. Врач наблюдает за ростом фолликулов и определяет, сколько их содержится в яичнике и вызревает ли среди них доминантный. Когда фолликул достигает размеров 20-21 миллиметра, наступает самое благоприятное для зачатия время.

«Исследование необходимо провести два-три раза до овуляции и раз после нее, чтобы убедиться, что фолликул лопнул, а не регрессировал или не превратился, например, в фолликулярную кисту и на его месте сформировалось желтое тело», — пояснила акушер-гинеколог.

Для успешного зачатия необходимо иметь регулярные половые контакты, каждые два-три дня, отметила напоследок Аветисян.

Ранее гинеколог Виталина Давыдова объяснила, почему у женщин в середине цикла может болеть живот. Она пояснила, что боль возникает из-за созревающей яйцеклетки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке
Стало известно о состоянии Романа Костомарова
Врач назвала идеальное время для зачатия
Додон заявил о возможном возвращении в политику после судебных разбирательств
Пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео
Оксана Самойлова назвала свой вес и показала фигуру на камеру
Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ
В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов
Путин высказался о защите России от неонацистской угрозы
Пятеро российских детей отравились угарным газом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.