Врач назвала идеальное время для зачатия

Гинеколог Аветисян назвала середину менструального цикла идеальным временем для зачатия

Середина менструального цикла, когда происходит овуляция, является идеальным временем для зачатия. Способы точно определить его в беседе с «Ленте.ру» назвала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Лусине Аветисян.

Врач отметила, что женщины с менструальным циклом из 24-38 дней имеют регулярную овуляцию. И ее можно «поймать» в промежутке с 10-го по 16-й день цикла (дни считают с первого дня менструации).

12-24 часа жизнеспособна яйцеклетка после овуляции

Проще всего отследить овуляцию по выделениям из влагалища. В этот период меняется консистенция и количество цервикальной слизи. При начале овуляции и готовности женщины к зачатию слизь становится похожей на сырой белок яйца.

Простой и удобный способ определения овуляции — тест, который можно купить в аптеке. Он показывает пик лютенезирующего гормона, который способствует разрыву фолликула для выхода яйцеклетки. Тест нужно делать с 10-го дня цикла и через день (в упаковке пять тестов) Лусине Аветисян гинеколог

Самым точным методом определения овуляции является фолликулометрия, говорит врач. Ее выполняют при помощи УЗИ. Врач наблюдает за ростом фолликулов и определяет, сколько их содержится в яичнике и вызревает ли среди них доминантный. Когда фолликул достигает размеров 20-21 миллиметра, наступает самое благоприятное для зачатия время.

«Исследование необходимо провести два-три раза до овуляции и раз после нее, чтобы убедиться, что фолликул лопнул, а не регрессировал или не превратился, например, в фолликулярную кисту и на его месте сформировалось желтое тело», — пояснила акушер-гинеколог.

Для успешного зачатия необходимо иметь регулярные половые контакты, каждые два-три дня, отметила напоследок Аветисян.

Ранее гинеколог Виталина Давыдова объяснила, почему у женщин в середине цикла может болеть живот. Она пояснила, что боль возникает из-за созревающей яйцеклетки.