На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации
Пользователи форума Reddit вспомнили о самых опасных ситуациях в жизни, возникших из-за желания секса. Их они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Некоторых комментаторов подводили сексуальные игры на природе — в порыве страсти они подвергались опасности отравиться аллергенными растениями или могли замерзнуть насмерть.
Почти замерз насмерть в метель ради девичьей киски. Да, снаружи
Мы с приятелем встретили в баре девчонок и вместо того, чтобы привести их домой, отправились на рыбалку. Пять минут, и девушка на мне скачет. Я понял, что лежал прямо на ядовитом плюще. Не знаю, как и описать это ощущение, когда задница вся сверху донизу в ядовитом плюще
Другие комментаторы пытались самоудовлетвориться оригинальными способами.
Меня пришлось спасать из доильного аппарата для коров
В свою очередь, немало женщин считают безрассудным свое желание заняться сексом во что бы то ни стало.
Я встретилась в рандомном отеле с мужчиной из Tinder старше меня в два раза посреди ночи и никому не сказала. Спасибо, что он не был психопатом
Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.