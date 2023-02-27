На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации

Пользователи Reddit вспомнили, как в порыве страсти могли замерзнуть насмерть

Пользователи форума Reddit вспомнили о самых опасных ситуациях в жизни, возникших из-за желания секса. Их они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Некоторых комментаторов подводили сексуальные игры на природе — в порыве страсти они подвергались опасности отравиться аллергенными растениями или могли замерзнуть насмерть.

Почти замерз насмерть в метель ради девичьей киски. Да, снаружи Gunnerjackel97 пользователь Reddit

Мы с приятелем встретили в баре девчонок и вместо того, чтобы привести их домой, отправились на рыбалку. Пять минут, и девушка на мне скачет. Я понял, что лежал прямо на ядовитом плюще. Не знаю, как и описать это ощущение, когда задница вся сверху донизу в ядовитом плюще Emotional-Error-7214 пользователь Reddit

Другие комментаторы пытались самоудовлетвориться оригинальными способами.

Меня пришлось спасать из доильного аппарата для коров

CoolIceCreamCone пользователь Reddit

В свою очередь, немало женщин считают безрассудным свое желание заняться сексом во что бы то ни стало.

Я встретилась в рандомном отеле с мужчиной из Tinder старше меня в два раза посреди ночи и никому не сказала. Спасибо, что он не был психопатом _shanoodle пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.