В Литве вновь задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии гражданина

В Литве вновь задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии Даниэлюса

В Литве был вновь задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Белоруссии гражданин прибалтийской республики Мантас Даниэлюс. Об этом сообщил прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гедрюс Тарасявичюс, передает портал LRT.

По его словам, Даниэлюс был задержан литовскими правоохранителями до 5 апреля. В качестве причины перевода подозреваемого из-под надзора под стражу Тарасявичюс назвал нарушение условий и обязательств прежней меры пресечения.

В сентябре 2022 года литовские власти задержали Даниэлюса по подозрению в шпионаже. В частности, его заподозрили в сборе и передаче иностранному государству критической информации. По данным литовских правоохранителей, он общался с находящимися в Литве представителями белорусской оппозиции и передавал полученные от них сведения Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

10 февраля Даниэлюс был освобожден Вильнюсским окружным судом из-под стражи и отправлен под надзор. У него изъяли личные документы и обязали носить контрольный электронный браслет.