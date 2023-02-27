Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 27 февраля 2023Россия

В Крыму предложили освобождать от наказания вставших на защиту России осужденных

Глава парламента Крыма Константинов предложил освобождать вставших на защиту РФ осужденных

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил продумать инициативу, благодаря которой от наказания могут быть освобождены осужденные, решившие загладить свою вину и встать на защиту страны, сообщает РИА Новости.

Он рекомендует вынести на обсуждение и проработать вопрос, который позволит предоставить отсрочку от наказания с последующей перспективой освобождения тех заключенных, которые изъявят желание защищать Россию.

Ранее стало известно, что инструктора частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» готовили по ускоренной программе бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону специальной военной операции. По словам одного из бойцов ЧВК, все бывшие заключенные, набранные в «Вагнер» в июле 2022 года, имели за плечами боевой опыт или служили в армии. Подготовка бойца-штурмовика занимала четыре дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Венгрии оценили возможность завершения конфликта на Украине из-за санкций
Россиянин убивал бомжей из-за социальной ненависти и получил 24 года колонии
В Крыму предложили освобождать от наказания вставших на защиту России осужденных
В ЛНР рассказали о потерях Киева в районе Кременной
Пользователи Reddit назвали приятно удивившие их сексуальные фетиши
В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Украиной
Российского майора осудили на четыре года за хищение полумиллиона рублей
Попавший в больницу российский губернатор рассказал о своем состоянии
На Западе пришли к неприятному выводу об отношении мира к России
Фото меню из американского ресторана возмутило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.