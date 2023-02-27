В Крыму предложили освобождать от наказания вставших на защиту России осужденных

Глава парламента Крыма Константинов предложил освобождать вставших на защиту РФ осужденных

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил продумать инициативу, благодаря которой от наказания могут быть освобождены осужденные, решившие загладить свою вину и встать на защиту страны, сообщает РИА Новости.

Он рекомендует вынести на обсуждение и проработать вопрос, который позволит предоставить отсрочку от наказания с последующей перспективой освобождения тех заключенных, которые изъявят желание защищать Россию.

Ранее стало известно, что инструктора частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» готовили по ускоренной программе бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону специальной военной операции. По словам одного из бойцов ЧВК, все бывшие заключенные, набранные в «Вагнер» в июле 2022 года, имели за плечами боевой опыт или служили в армии. Подготовка бойца-штурмовика занимала четыре дня.