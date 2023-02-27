В Крыму предложили освобождать от наказания вставших на защиту России осужденных
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил продумать инициативу, благодаря которой от наказания могут быть освобождены осужденные, решившие загладить свою вину и встать на защиту страны, сообщает РИА Новости.
Он рекомендует вынести на обсуждение и проработать вопрос, который позволит предоставить отсрочку от наказания с последующей перспективой освобождения тех заключенных, которые изъявят желание защищать Россию.
Ранее стало известно, что инструктора частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» готовили по ускоренной программе бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону специальной военной операции. По словам одного из бойцов ЧВК, все бывшие заключенные, набранные в «Вагнер» в июле 2022 года, имели за плечами боевой опыт или служили в армии. Подготовка бойца-штурмовика занимала четыре дня.