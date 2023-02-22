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08:07, 22 февраля 2023Силовые структуры

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подготовке бывших заключенных к боевым действиям

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подготовке бывших заключенных к боевым действиям в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону специальной военной операции (СВО), инструктора ЧВК «Вагнер» готовили по ускоренной программе. Об этом боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Царь» в среду, 22 февраля, рассказал «Ленте.ру».

По словам бойца ЧВК, все бывшие заключенные, набранные в «Вагнер» в июле 2022 года имели за плечами боевой опыт или служили в армии. Подготовка бойца-штурмовика занимала четыре дня, а все инструктора были опытными людьми. Один из них, по словам бойца, был награжден четырьмя орденами мужества.

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«В "учебке" мы готовились к действиям, отработанным еще в Сирии — например, как передвигаться малыми группами и проводить зачистки домов. В ЧВК "Вагнер" с этой задачей справляются 3-5 человек. Инструктор все пояснял на примерах — и его рассказы крепко врезались в память», — рассказал боец с позывным «Царь».

Полную версию его интервью можно прочитать здесь.

16 февраля командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» рассказал, как российский подбитый бомбардировщик смог добраться до аэродрома, выполнив боевую задачу.

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Владимир Седов
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