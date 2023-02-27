МИД КНР прокомментировал возможные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

МИД КНР о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина: КНР держит контакты со всеми сторонами

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало возможные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина и отметило, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину», — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.