США постарались непублично узнать позицию России по ДСНВ

Госдеп: США пытаются через непубличные каналы связи узнать отношение России к ДСНВ

США пытаются с помощью непубличных каналов узнать у России, какие цели она преследует по вопросу о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

По словам Стюарт, Вашингтон до сих пор не получил от Москвы уведомления о приостановке участия в ДСНВ. США пытаются понять позицию и потребности России в этом вопросе, уточнила помощник госсекретаря. В свою очередь, США продолжают придерживаться положений договора, подчеркнула представитель Госдепа.

«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — подытожила Стюарт.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что приостановка участия России в ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву. В Госдепе США увидели необходимость помогать Украине в связи с таким решением Москвы.