Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота

«Известия»: Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

Финразведка и ЦБ сообщили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгоценные металлы, пишут «Известия».

Недобросовестные компании через ряд технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов, раскрыли детали схемы юристы.

Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, отметил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. На фоне этого финразведка посоветовала банкам усилить контроль за операциями по покупке драгметаллов. ЦБ тоже отмечает, что некоторые сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер.

Ранее Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС обнаружили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Это позволяло ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.