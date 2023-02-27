Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:47, 27 февраля 2023Путешествия

Мужчина отправился на Эверест ради поисков тела погибшего 20 лет назад брата

Британский телеведущий Спенсер отправился на Эверест, чтобы найти тело погибшего брата

Фото: Tashi Sherpa / AP

Британский предприниматель и телеведущий Спенсер Мэтьюз решил зайти на Эверест, чтобы найти останки погибшего более 20 лет назад родного брата, который погиб при покорении вершины. Об этом пишет Mirror.

По словам британца, отправиться на высочайшую гору мира его побудила фотография, которую прислал его семье неназванный альпинист — на снимке, предположительно, изображено тело его среднего брата Майкла, который погиб при восхождении на Эверест 23 года назад.

О поисках тела брата решили снять полнометражный документальный фильм. В съемках принял участие знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа, которому принадлежит мировой рекорд — мужчина поднялся на все четырнадцать гор-восьмитысячников за шесть месяцев и шесть дней. Картина рассказывает, как команда живет в базовом лагере и проводит поисковые операции.

В 1999 году Майкл Спенсер стал самым молодым британцем, который поднялся на Эверест — ему было 22 года. Все же мужчине не удалось спуститься вниз — на обратном пути команда альпинистов попала в снежный шторм, и Майкл отделился от группы. Британец пропал без вести недалеко от вершины в так называемой «зоне смерти» на высоте более восьми тысяч метров.

Ранее в феврале сообщалось об альпинисте из Читы, который скончался во время восхождения на Эльбрус. Россиянин был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у туриста случился сердечный приступ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о сосредоточении своих войск на границе с Приднестровьем
Россиянин застрелил мужчину ради машины за 2,3 миллиона рублей
Известный российский режиссер высказался о недостатках Москвы
Ученые назвали оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни
Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе
Россиянин пошел встречать жену и замерз насмерть
В Литве несколько человек возложили цветы к российскому танку
Риту Дакоту уличили в фотошопе на новом видео в бикини
Пилот показал секретную комнату стюардесс в самолете и удивил пользователей сети
Казахстан собрался прекратить экспорт газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.