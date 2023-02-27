Мужчина отправился на Эверест ради поисков тела погибшего 20 лет назад брата

Британский телеведущий Спенсер отправился на Эверест, чтобы найти тело погибшего брата

Британский предприниматель и телеведущий Спенсер Мэтьюз решил зайти на Эверест, чтобы найти останки погибшего более 20 лет назад родного брата, который погиб при покорении вершины. Об этом пишет Mirror.

По словам британца, отправиться на высочайшую гору мира его побудила фотография, которую прислал его семье неназванный альпинист — на снимке, предположительно, изображено тело его среднего брата Майкла, который погиб при восхождении на Эверест 23 года назад.

О поисках тела брата решили снять полнометражный документальный фильм. В съемках принял участие знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа, которому принадлежит мировой рекорд — мужчина поднялся на все четырнадцать гор-восьмитысячников за шесть месяцев и шесть дней. Картина рассказывает, как команда живет в базовом лагере и проводит поисковые операции.

В 1999 году Майкл Спенсер стал самым молодым британцем, который поднялся на Эверест — ему было 22 года. Все же мужчине не удалось спуститься вниз — на обратном пути команда альпинистов попала в снежный шторм, и Майкл отделился от группы. Британец пропал без вести недалеко от вершины в так называемой «зоне смерти» на высоте более восьми тысяч метров.

Ранее в феврале сообщалось об альпинисте из Читы, который скончался во время восхождения на Эльбрус. Россиянин был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у туриста случился сердечный приступ.