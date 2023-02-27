Подбросившие наркотики россиянкам экс-полицейские предстанут перед судом

В Уфе перед судом предстанут экс-полицейские, подбросившие наркотики двум женщинам

В Уфе перед судом предстанут пять бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков, подбросивших наркотики двум местным жительницам. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурантов обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и даче заведомо ложных показаний.

По версии следствия, в августе 2020 года полицейские задержали двух местных жительниц и положили в их вещи наркотики, чтобы увеличить показатели своей работы. Фигуранты оказали на потерпевших психологическое давление и заставили отказаться от медицинского освидетельствования, за что привлекли их к административной ответственности. Позже правоохранители давали ложные сведения по уголовным делам в отношении задержанных.

В ходе служебной проверки фигурантов уволили. Свою вину они не признали. Материалы дела направлены в суд.