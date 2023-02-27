Семья похоронила бабушку в гробу в стиле ее любимых конфет

Esquire: пожилую американку похоронили в гробу в стиле ее любимых конфет M&M’s

Семья в США похоронила бабушку в созданном вручную гробу, стилизованном под огромное драже M&M’s. Об этом сообщает Esquire.

Мэри Эстер Стокс Мартин Галли 30 лет работала учительницей, и ее звали Мэри Мартин. Ученики, обыгрывая ее инициалы, часто приносили ей конфеты M&M’s и небольшие тематические предметы. В результате пожилая американка собрала большую коллекцию сувениров с изображением M&M’s.

Перед смертью Мэри Мартин изъявила желание, чтобы семья похоронила ее в огромной конфете M&M’s. Она сама разработала дизайн гроба в стиле любимых конфет, а один из ее сыновей изготовил его. На гробу изображена огромный персонаж M&M’s синего цвета. Его глаза закрыты, а руки сложены на животе. Под руками у персонажа множество разноцветных конфет M&M’s, на каждой из которых написаны имен шести детей и 57 внуков умершей. Гроб много лет стоял в доме женщины, прежде чем семье пришлось воспользоваться им для ее похорон.

На траурном мероприятии вся семья была одета в разные футболки и шапки с персонажами M&M’s.

Внук женщины, пользователь TikTok Скотт Раундтри, опубликовал фотографии похорон. Вокруг гроба, окруженного семьей, на фотографиях видны девять красных роз и две кепки M&M’s, красная и зеленая. «Бабушка, теперь ты можешь спать спокойно. Я люблю тебя. Ты была права, нам всем понравился твой гроб», — написал Раундтри в подписи к посту.

Ранее сообщалось, что в Гане покойника похоронили в гробу в виде мужского полового органа. Сообщалось, что гроб непристойной формы предназначался для матери-героини, у которой было 10 детей, но проверить эту информацию СМИ не удалось.