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19:10, 27 февраля 2023Наука и техника

Определен предвестник разрушительного коллапса биосферы

Current Biology: вымирание видов является предвестником разрушительного коллапса биосферы

Фото: University of Michigan Museum of Natural History

Международная группа ученых показала, что во время Великого вымирания, произошедшего 252 миллиона лет назад на границе пермского и триасового периодов, утрата биоразнообразия стала предвестником глобального экологического коллапса, от которого биосфера долгое время не могла оправиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Пермско-триасовое вымирание служит моделью для утраты современного биоразнообразия, чей темп превосходит скорость исчезновения видов в прошлом. В новой работе ученые проанализировали состояние морских экосистем до, во время и после пермско-триасового вымирания, чтобы определить серию событий, приведших к экологическому коллапсу. Для этого они изучили окаменелости из Южного Китая, на территории которого находилось древнее мелководное море.

Исследователи соотнесли окаменелости с группами видов, которые используют кормовые ресурсы схожим образом, что позволило выявить отношения между хищниками и их жертвами, а также определить экологические функции, которые выполняли отдельные виды. В результате были реконструированы пищевые сети, которые дают правдоподобное представление об экосистемах конца пермского и начала триасового периода.

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Оказалось, что потеря видов протекала в две отдельные фазы, причем последняя произошла через 60 тысяч лет после первоначального краха биоразнообразия. Несмотря на то, что во время первого этапа вымирания исчезло более половины земных видов, экосистемы оставались относительно стабильными. Это происходит, потому что существует несколько видов, выполняющих сходные функции, и при исчезновении одного вида, свободная ниша переходит к другому виду. Таким образом, в первую фазу произошла потеря функциональной избыточности, однако во вторую фазу вымирания началось исчезновение экологических функций как таковых, что и привело к коллапсу.

Считается, что первоначальным триггером Великого вымирания послужило повышение вулканической активности и всплеск концентрации углекислого газа в атмосфере, что аналогично влиянию деятельности человека на современную биосферу, включая глобальное потепление, закисление океана и дефицит кислорода в морской воде. Во время пермско-триасового вымирания были уничтожены почти 95 процентов жизни на Земле, или около 19 из каждых 20 видов. По словам авторов, человечество может находится в первой фазе другого, еще более серьезного массового вымирания, и полный коллапс биосферы будет неизбежным результатом, если процесс утраты биоразнообразия не будет обращен вспять.

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Александр Еникеев
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