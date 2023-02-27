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19:11, 27 февраля 2023Ценности

В сети удивились новой внешности бездомного после стрижки у парикмахера

Парикмахер Джошуа Сантьяго бесплатно подстриг бездомного с 13 огнестрельными ранениями

Кадр: @empoweringcuts / TikTok

Стилист и владелец передвижной парикмахерской Джошуа Сантьяго бесплатно подстриг бездомного и удивил подписчиков. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Так, в начале ролика мужчина предстал перед камерой с вьющимися волосами и бородой на улице. «Этот человек, который в настоящее время является бездомным, сохраняет удивительно позитивное отношение к жизни. Он подвергся огнестрельным ранениям 13 раз и, несмотря на это, он всегда надеялся на лучшее», — рассказал парикмахер.

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После этого Сантьяго продемонстрировал процесс стрижки. В первую очередь мастер отстриг кудри бездомного, а затем подравнял линии роста волос с помощью специальной машинки. Также он аккуратно сбрил бороду, оставив немного растительности на подбородке и над верхней губой.

Зрители оценили преображение мужчины, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Вау, ты его подстриг и вселил в него уверенность», «Похоже, это совершенно новый человек», «С ума сойти, как стрижка может изменить чью-то внешность», — высказывались они.

В декабре 2022 года владелец бизнеса по продаже мемориальных товаров Карло Бранкати из Великобритании сделал пересадку волос из-за насмешек родственников и показал результат. Так, мужчина рассказал, что начал лысеть в 25 лет. По словам Бранкати, из-за этого он не мог знакомиться с женщинами, поскольку чувствовал себя неуверенно. Кроме того, родственники и друзья постоянно шутили над его проблемой. Решиться на пересадку волос бизнесмену помог разговор с его братом из Сиднея по FaceTime, который также страдает облысением.

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Мария Винар
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