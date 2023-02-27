Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 27 февраля 2023Россия

Стали известны подробности последних дней политолога Павловского

Последние дни жизни политолог Глеб Павловский провел в хосписе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Последние дни жизни политолог Глеб Павловский провел в хосписе. Эти подробности стали известны из сообщения, появившегося в личном Telegram-канале Павловского, доступ к которому имеют его близкие.

Уточняется, что политолог и журналист скончался в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой. Какое именно заболевание было у Павловского, не уточняется.

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский. Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о дате и месте прощания с Павловским будет сообщено отдельно.

О смерти политолога стало известно утром 27 февраля. Глеб Павловский — основатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
Отдыхающего на Бали российского блогера избили и обокрали на миллионы рублей
Оценено влияние политолога Павловского на российскую политику
Крупный пожар на востоке Москвы попал на видео
Стали известны подробности последних дней политолога Павловского
В Приднестровье назвали напряженной обстановку на границе с Украиной
Редчайшее собрание тысячи китов попало на видео пассажиров круизного лайнера
Пригожин заявил о наличии психотропных веществ у бойцов ВСУ
Бузова на видео пробежалась по отелю обнаженной в простыне
МИД КНР прокомментировал возможные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.