В Херсонской области назвали срок запуска железнодорожного сообщения с Крымом

Сальдо: железнодорожное сообщение Херсонской области с Крымом запустят к концу лета

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал срок запуска железнодорожного сообщения региона с Крымом. Его слова в эфире телеканала «Таврия» передает ТАСС.

По словам Сальдо, планируется, что железнодорожное сообщение между регионами получится запустить к концу лета, а «может быть, и раньше». В частности, оно соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию и Керчь.

Пассажирское сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако за день до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и территориями Запорожской и Херсонской областей из соображений безопасности. Тогда же Владимир Сальдо отмечал, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.