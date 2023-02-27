Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:22, 27 февраля 2023Россия

В Херсонской области назвали срок запуска железнодорожного сообщения с Крымом

Сальдо: железнодорожное сообщение Херсонской области с Крымом запустят к концу лета
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал срок запуска железнодорожного сообщения региона с Крымом. Его слова в эфире телеканала «Таврия» передает ТАСС.

По словам Сальдо, планируется, что железнодорожное сообщение между регионами получится запустить к концу лета, а «может быть, и раньше». В частности, оно соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию и Керчь.

Пассажирское сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако за день до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и территориями Запорожской и Херсонской областей из соображений безопасности. Тогда же Владимир Сальдо отмечал, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал единственный возможный для Киева путь
Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении
58-летний российский режиссер Эдуард Бояков стал отцом в шестой раз
Фьюри рассказал о потере денег из-за ставки на победный поединок брата
В Белгороде нашли обломки беспилотников
Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косово
Лукашенко обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации с правами уйгуров в КНР
В Херсонской области назвали срок запуска железнодорожного сообщения с Крымом
Полиция разогнала сотни протестующих у здания правительства в Тель-Авиве
Пушилин сообщил о взятых под контроль дорогах в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.