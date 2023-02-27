Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:25, 27 февраля 2023Ценности

Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем наряде

Телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в юбке Dolce & Gabbana

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике в облегающем наряде и стала объектом насмешек в сети из-за нелепой походки. Соответствующий ролик появился на странице ее парикмахера Криса Эпплтона в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость посетила Неделю моды, которая проходила в Милане, в красном костюме люксового бренда Dolce & Gabbana, состоявшем из кроп-топа и юбки длины макси с блестящими стразами. Длинные волосы телезвезды были распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Кардашьян надела также черные босоножки на высокой шпильке.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

На размещенных кадрах видно, что Ким приходится идти боком и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку чересчур облегающее платье сковывало ее движения. «Второй раунд», — пошутила бизнесвумен в опубликованном видео. В то же время Эпплтон подбодрил Кардашьян. «У тебя получится!» — ответил он.

В сентябре Ким Кардашьян также высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку слишком облегающий наряд препятствовал ее движениям.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты
В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
В российском городе авто протаранило группу людей и попало на видео
Названа стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
В Госдуме оценили вероятность появления сертификата для новорожденных
В Турции назвали дату встречи со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Пригожин заявил об использовании ВСУ отравляющих веществ
Heineken назвал предположительные сроки ухода из России
В московских аэропортах задержаны рейсы
Умер 66-летний старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.