Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем наряде

Телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в юбке Dolce & Gabbana

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике в облегающем наряде и стала объектом насмешек в сети из-за нелепой походки. Соответствующий ролик появился на странице ее парикмахера Криса Эпплтона в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость посетила Неделю моды, которая проходила в Милане, в красном костюме люксового бренда Dolce & Gabbana, состоявшем из кроп-топа и юбки длины макси с блестящими стразами. Длинные волосы телезвезды были распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Кардашьян надела также черные босоножки на высокой шпильке.

На размещенных кадрах видно, что Ким приходится идти боком и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку чересчур облегающее платье сковывало ее движения. «Второй раунд», — пошутила бизнесвумен в опубликованном видео. В то же время Эпплтон подбодрил Кардашьян. «У тебя получится!» — ответил он.

В сентябре Ким Кардашьян также высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку слишком облегающий наряд препятствовал ее движениям.