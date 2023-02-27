Пользователи Reddit назвали приятно удивившие их сексуальные фетиши

На Reddit назвали кормление грудью одним из приятно удививших сексуальных фетишей

Пользователи форума Reddit перечислили самые приятно удивившие их сексуальные фетиши, от которых они ранее отказывались или не ждали от них многого. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Один из комментаторов назвал таким внезапно открытым сексуальным предпочтением кормление грудью.

Лактация. Я и не подозревал, что она меня заводит, пока жена не родила. Я даже полагаю, что осознал, как сильно завожусь от этого, когда она перестала кормить грудью Ministerpayne пользователь Reddit

Многие пользователи признаются, что всегда считали себя доминирующими или подчиняющимися в сексе — однако внезапно обнаруживали, что любят быть в другой позиции: соответственно, подчиненной или главенствующей.

Я думал о себе как о супердоминанте, потому что моя первая партнерша по этим экспериментам была очень субмиссивная. А следующая девушка потянула меня однажды за волосы, и пиши пропало TheW0lvDoctr пользователь Reddit

Также нередким оказалось признание мужчин в любви к сидению женщины на их лице — фейсситтингу. Девушки подтверждают: эта практика тоже их удивила.

Фейсcиттинг. Когда я преодолела страх задушить его насмерть, я стала получать огромное удовольствие Hannahsotheraccount пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма.