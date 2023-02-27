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08:30, 27 февраля 2023Забота о себе

Пользователи Reddit назвали приятно удивившие их сексуальные фетиши

На Reddit назвали кормление грудью одним из приятно удививших сексуальных фетишей

Фото: Shutterstock

Пользователи форума Reddit перечислили самые приятно удивившие их сексуальные фетиши, от которых они ранее отказывались или не ждали от них многого. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Один из комментаторов назвал таким внезапно открытым сексуальным предпочтением кормление грудью.

Лактация. Я и не подозревал, что она меня заводит, пока жена не родила. Я даже полагаю, что осознал, как сильно завожусь от этого, когда она перестала кормить грудью

Ministerpayneпользователь Reddit

Многие пользователи признаются, что всегда считали себя доминирующими или подчиняющимися в сексе — однако внезапно обнаруживали, что любят быть в другой позиции: соответственно, подчиненной или главенствующей.

Я думал о себе как о супердоминанте, потому что моя первая партнерша по этим экспериментам была очень субмиссивная. А следующая девушка потянула меня однажды за волосы, и пиши пропало

TheW0lvDoctrпользователь Reddit
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Также нередким оказалось признание мужчин в любви к сидению женщины на их лице — фейсситтингу. Девушки подтверждают: эта практика тоже их удивила.

Фейсcиттинг. Когда я преодолела страх задушить его насмерть, я стала получать огромное удовольствие

Hannahsotheraccountпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма.

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Александра Лисица
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