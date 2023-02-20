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07:01, 20 февраля 2023Забота о себе

На Reddit перечислили железные поводы остановиться посреди секса

На Reddit назвали вывихнутое колено среди поводов остановиться посреди секса

Фото: Shutterstock

Пользователи форума Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма — среди таких назвали вывихнутое колено и рану от вырвавшейся из матраса пружины.

Если во время смены поз у кого-то вылетело колено

WemblysMomпользователь Reddit

Однажды пружина вылетела и воткнулась мне прямо в ягодицу, испортила настрой и эрекцию очень быстро

Mds_02пользователь Reddit

Для других поводом оборвать секс стало бы, если бы партнер перепутал их с кем-то другим.

Если бы она назвала меня чужим именем

sabbah-osпользователь Reddit
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Наконец, немало реакций собрал комментарий о партнерах, которые начинают проверять социальные сети и играть в игры на телефоне во время секса или сразу после него.

Есть знакомые, партнеры которых в это время играли в игры. Я бы с таким человеком сексом не занялся. Так неуважительно

Y-Crwydrynпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Они привели в пример своих дедушек и дядь, делающих это регулярно, и не только с женой.

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Александра Лисица
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