На Reddit перечислили железные поводы остановиться посреди секса

На Reddit назвали вывихнутое колено среди поводов остановиться посреди секса

Пользователи форума Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма — среди таких назвали вывихнутое колено и рану от вырвавшейся из матраса пружины.

Если во время смены поз у кого-то вылетело колено WemblysMom пользователь Reddit

Однажды пружина вылетела и воткнулась мне прямо в ягодицу, испортила настрой и эрекцию очень быстро Mds_02 пользователь Reddit

Для других поводом оборвать секс стало бы, если бы партнер перепутал их с кем-то другим.

Если бы она назвала меня чужим именем sabbah-os пользователь Reddit

Наконец, немало реакций собрал комментарий о партнерах, которые начинают проверять социальные сети и играть в игры на телефоне во время секса или сразу после него.

Есть знакомые, партнеры которых в это время играли в игры. Я бы с таким человеком сексом не занялся. Так неуважительно Y-Crwydryn пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Они привели в пример своих дедушек и дядь, делающих это регулярно, и не только с женой.