На Reddit перечислили железные поводы остановиться посреди секса
Пользователи форума Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.
Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма — среди таких назвали вывихнутое колено и рану от вырвавшейся из матраса пружины.
Если во время смены поз у кого-то вылетело колено
Однажды пружина вылетела и воткнулась мне прямо в ягодицу, испортила настрой и эрекцию очень быстро
Для других поводом оборвать секс стало бы, если бы партнер перепутал их с кем-то другим.
Если бы она назвала меня чужим именем
Наконец, немало реакций собрал комментарий о партнерах, которые начинают проверять социальные сети и играть в игры на телефоне во время секса или сразу после него.
Есть знакомые, партнеры которых в это время играли в игры. Я бы с таким человеком сексом не занялся. Так неуважительно
Ранее пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Они привели в пример своих дедушек и дядь, делающих это регулярно, и не только с женой.