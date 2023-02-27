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07:30, 27 февраля 2023Ценности

Парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами

Парикмахер рассказала об опасности появления лишая и перхоти из-за сна с мокрыми волосами

Фото: Bruce Mars / Unsplah

Американский парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрой головой. Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Сотрудница салона красоты с никнеймом visiblechangeshai из Техаса порекомендовала зрителям тщательно высушивать волосы прежде чем отправляться в кровать. По ее словам, сон с влажными прядями может вызывать ломкость локонов, а также появление грибка и кандидоза. Кроме того, мокрая среда провоцирует развитие дерматита кожи и образование перхоти, рассказала эксперт.

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«И одно из самых важных — часто у любителей спать с мокрыми волосами образуется стригущий лишай, который приводит к частичному облысению», — заключила автор в видео, которое стало вирусным и набрало на платформе десятки тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили блогершу за советы в комментариях под постом. «Мне стало страшно», «Теперь фен будет моим лучшим другом», «Я в шоке», «Почему ваше видео не попалось мне раньше?», «Спасибо!», «Я в ужасе», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ранее в феврале стилист-колорист бьюти-пространства Chevelure Алина Чеченова перечислила способы избавиться от электризации волос зимой. По словам эксперта, данному явлению подвержены сухие и ломкие волосы.

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Майя Пономаренко
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