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23:25, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации с правами уйгуров в КНР

Лукашенко: США нагнетают ситуацию с правами уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае для разжигания гражданской войны. Такое мнение политик выразил в беседе с китайским СМИ, его слова передает «Беларусь 1».

«Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. <...> Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае — в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что только власти Китая способны обеспечить нормальное существование этих народов.

По словам президента, Вашингтон пытается найти способы контроля над отдельными государствами и регионами. Однако, добавил он, Соединенным Штатам не удастся вести войны на всех фронтах, поскольку мир изменился, и в современных реалиях необходимо учитывать интересы всех стран. «А не проводить политику неоколониализма, как это пытается делать Запад в Африке. Мир должен развиваться только в этом ключе», — уверен Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация для того, чтобы остановить конфликт на Украине. Он призвал воспользоваться моментом, пока Москва не поставила свою экономику на военные рельсы.

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Варвара Кузьмина
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