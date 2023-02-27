Лукашенко обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации с правами уйгуров в КНР

Лукашенко: США нагнетают ситуацию с правами уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае для разжигания гражданской войны. Такое мнение политик выразил в беседе с китайским СМИ, его слова передает «Беларусь 1».

«Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. <...> Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае — в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что только власти Китая способны обеспечить нормальное существование этих народов.

По словам президента, Вашингтон пытается найти способы контроля над отдельными государствами и регионами. Однако, добавил он, Соединенным Штатам не удастся вести войны на всех фронтах, поскольку мир изменился, и в современных реалиях необходимо учитывать интересы всех стран. «А не проводить политику неоколониализма, как это пытается делать Запад в Африке. Мир должен развиваться только в этом ключе», — уверен Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация для того, чтобы остановить конфликт на Украине. Он призвал воспользоваться моментом, пока Москва не поставила свою экономику на военные рельсы.