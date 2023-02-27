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15:25, 27 февраля 2023Культура

Хористка Мариинки получила травму головы во время спектакля

Хористка Мариинки получила травму головы во время спектакля при смене декораций
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Хористка Мариинского театра получила травму головы во время спектакля. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

«Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций», — рассказали представители театра, подчеркнув, что обстоятельства случившегося еще выясняются.

В пресс-службе добавили, что артистка была доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели обследование и сделали КТ. После осмотра выяснилось, что хористка не пострадала. Ее отпустили домой. Сообщается, что женщина «чувствует себя хорошо».

Ранее стало известно, что российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил травму на сцене во время «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе «ЦСКА Арена». Дронов оценил ситуацию фразой «это же мечта музыканта — умереть на сцене».

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Анастасия Астахова
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