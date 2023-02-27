Россиянин застрелил мужчину ради машины за 2,3 миллиона рублей

На Урале будут судить россиянина, застрелившего мужчину ради машины за 2,3 миллиона рублей

На Урале суд рассмотрит дело 26-летнего местного жителя, убившего продавца автомобиля. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, с февраля по март 2022 года фигурант искал в Интернете объявление о продаже машин и нашел Volvo за 2,3 миллиона рублей. Тогда он договорился с собственником о встрече около кинотеатра на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле 11 марта. Там россиянин решил якобы проверить автомобиль и проехал с потерпевшим в безлюдное место. Он достал из сумки пистолет, направил на владельца авто и потребовал его выйти из салона. Тот отказался, тогда обвиняемый четыре раза выстрелил в голову потерпевшего, нанеся смертельные ранения. Затем фигурант переместил тело на заднее сидение, сел за руль и поехал в город Невьянск. Там он оставил погибшего в лесу, засыпав снегом.

«Кроме того, обвиняемый, увидев в салоне автомобиля сотовый телефон потерпевшего и документы для продажи автомобиля, в том числе паспорт, похитил их», — добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «б,в» части 4 статьи 162 («Разбой»), пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 2 статьи 158 («Кража») и части 2 статьи 325 («Похищение у гражданина паспорта и другого важного документа») УК РФ.